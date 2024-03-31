"Кількість убитих і закатованих в Бучі не остаточна", — заступник глави Нацполіції

Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Однак ця цифра не остаточна, все ще є зниклі безвісти, їх розшук триває.
Про це у другу річницю визволення Бучі розповів начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
"В Україні саме поліцейськими розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф в Україні, з них 23 тисячі – вчинені саме на Київщині", — зазначив Нєбитов.
Після деокупації Бучі правоохоронці документували жахливі наслідки російського вторгнення — катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування.
Кількість убитих і закатованих людей – не остаточна, оскільки чимало жителів зникли безвісти, їх розшук триває.
На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київщини. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян.
- У листопаді 2023 СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. Це - Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
- Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців.
- У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.
- СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
- Про те як люди виживали в окупації Бучі читайте в матеріалі "Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло", – розповідь жінки, яка вижила в Бучі.