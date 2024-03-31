"Кількість убитих і закатованих в Бучі не остаточна", — заступник глави Нацполіції

Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Однак ця цифра не остаточна, все ще є зниклі безвісти, їх розшук триває.

Про це у другу річницю визволення Бучі розповів начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

"В Україні саме поліцейськими розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф в Україні, з них 23 тисячі – вчинені саме на Київщині", — зазначив Нєбитов.

Після деокупації Бучі правоохоронці документували жахливі наслідки російського вторгнення — катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування.

Кількість убитих і закатованих людей – не остаточна, оскільки чимало жителів зникли безвісти, їх розшук триває.

На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київщини. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян.