Якщо до кінця року телемарафон не змінить формат, треба думати над його завершенням, – Юрчишин

"Потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику".

Якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до єдиного телемарафону новин, потрібно буде думати над його завершенням. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Комітету Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бровадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням. Бо ми зараз бачимо низхідний трек використання єдиного телемарафону і висхідний трек використання соціальних мереж. А потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику", – пояснив він.

При цьому Юрчишин виключив можливість розформування телемарафону вже до кінця цього року.

"Думаю, до кінця 24-го ні, тому що вони вже зафінансовані. Хіба самі канали вирішать, що досить. Але в кінці 2024 року будемо дивитись, чи буде він далі працювати. Не скажу, що взяти і зупинити марафон – це оптимальне рішення, я б не хотів повернення мовлення 2014-2022 року, коли під час війни не лише на каналах Медведчука, а на тих каналах, які входять зараз в марафон, сиділи і на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати, чи хотіли вони окупації чи ні. Тому тут є нюанси", – зазначив він.

Голова комітету свободи слова також наголосив, що з єдиним марафоном так само починає падати довіра до і влади.

"І це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон – це офіційне джерело. Це – рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", – додав Юрчишин.

Дані соцопитувань свідчать, що телемарафону "Єдині новини" довіряють лише 36% українців, тоді як 47% – не довіряють.

Що не так із телемарафоном "Єдині новини"