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Якщо до кінця року телемарафон не змінить формат, треба думати над його завершенням, – Юрчишин

"Потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику".

Якщо до кінця року телемарафон не змінить формат, треба думати над його завершенням, – Юрчишин
Ярослав Юрчишин
Фото: goloszmin.org

Якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до єдиного телемарафону новин, потрібно буде думати над його завершенням. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Комітету Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бровадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням. Бо ми зараз бачимо низхідний трек використання єдиного телемарафону і висхідний трек використання соціальних мереж. А потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику", – пояснив він.

При цьому Юрчишин виключив можливість розформування телемарафону вже до кінця цього року.

"Думаю, до кінця 24-го ні, тому що вони вже зафінансовані. Хіба самі канали вирішать, що досить. Але в кінці 2024 року будемо дивитись, чи буде він далі працювати. Не скажу, що взяти і зупинити марафон – це оптимальне рішення, я б не хотів повернення мовлення 2014-2022 року, коли під час війни не лише на каналах Медведчука, а на тих каналах, які входять зараз в марафон, сиділи і на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати, чи хотіли вони окупації чи ні. Тому тут є нюанси", – зазначив він.

Голова комітету свободи слова також наголосив, що з єдиним марафоном так само починає падати довіра до і влади.

"І це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон – це офіційне джерело. Це – рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", – додав Юрчишин.

Дані соцопитувань свідчать, що телемарафону "Єдині новини" довіряють лише 36% українців, тоді як 47% – не довіряють.

Що не так із телемарафоном "Єдині новини"

  • Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року. До цього формату вдалися після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
  • За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно/час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю. 
  • 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
  • Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
  • Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами. На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.
  • 29 березня голова Рахункової палати Українии Ольга Піщанська сказала, що Рахункова палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
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