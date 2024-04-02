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МЗС анонсувало візит Кулеби до Гааги

Міністр візьме участь у конференції, присвяченій відповідальності Росії за війну.

МЗС анонсувало візит Кулеби до Гааги
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 2 квітня очільник відомства Дмитро Кулеба проведе у Гаазі.

Там урядовець візьме участь у конференції "Відновлення справедливості для України", спрямованій на обговорення однойменного пункту Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Окрім Кулеби, участь у заході візьме його колега з Нідерландів Ханке Бряунс Слот, а також прокурор Міжнародного кримінального суду, генеральний секретар Ради Європи, призидент Євроюсту (агентства, що співпрацює з правоохоронними органами країн ЄС), представники Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Конференція має опрацювати результати документування та розслідування російських злочинів та подальші кроки щодо створення міжнародного спеціального трибуналу щодо агресії проти України.

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