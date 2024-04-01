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Головне за понеділок, 1 квітня: ворожі авіаудари та обстріли, енергетична допомога від США, "Золоті Зірки" героям

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 61 бойове зіткнення, ворожі обстріли, пожежа на Уралмаші, підозра роспропагандистці Маргариті Симоньян. Яким запам’ятається 768-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 1 квітня: ворожі авіаудари та обстріли, енергетична допомога від США, "Золоті Зірки" героям
Наслідки обстрілів Донеччини 31 березня 2024 року.
Фото: Донецька обласна прокуратура

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» захисникам, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

"Кожна історія наших воїнів, які удостоєні найвищого звання Героя, – це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною", – сказав Володимир Зеленський під час церемонії, що відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

"Золоту Зірку" Героя України отримали троє військових особисто. Крім цього, президент вручив нагороди рідним сімнадцяти полеглих бійців.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 61 авіаудару, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 квітня – в нашій новині.

США через USAID передали Україні генератори та інше енергетичне обладнання, повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надало 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк уточнила, що це обладнання призначено для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

У російському Єкатеринбурзі 1 квітня спалахнула пожежа на одному із найбільших оборонних заводів "Уралмаш".

Як повідомило українське Міненерго, з відкритих джерел стало відомо, що пожежі передував вибух, після чого над заводом піднявся стовп чорного диму. "За інформацією одного з джерел, спалахнув цех з виготовлення трансформаторів, в якому було 7 тис. літрів мастила. Площа пожежі вже склала 4500 кв. м", – йдеться у повідомленні українського міністерства.

"Уралмаш" виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики.

Російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликала до геноциду українців, зокрема, до вбивства українських дітей, вдруге оголосили про підозру.

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Подробиці – в новині.

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