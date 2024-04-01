Внаслідок російського обстрілу поранений мешканець Сумщини

Сьогодні, 1 квітня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 113 вибухів.

Зокрема, у Середино-Будській громаді від удару ракетами з вертольоту поранена людина. Також громаду обстріляли міометом та завдали удару безпілотником.

По Есманьській громаді росіяни вдарили дронами та мінометами, а по Хотінській, крім того, артилерією та РСЗВ.

Шалигинську та Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Краснопільську ракетами з вертольоту.

Також мінометами та артилерією армія РФ обстріляла Юнаківську громаду.

По Свеській громаді окупаційні війська вдарили FPV-дроном.