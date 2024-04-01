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​На Харківщині загинула жінка через випалювання сухої трави

Загибла прибирала суху рослинність та спалювала її. Ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.

​На Харківщині загинула жінка через випалювання сухої трави
Пожежа у Харківськй області (архівне фото)
Фото: ДСНС України у Харківській області

Сьогодні, 1 квітня, через випалювання сухої трави у Харківській області загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На околиці с. Крисине Богодухівського району Харківської області на відкритій місцевості горів сухостій, на місце пожежі прибули працівники ДСНС. На той час площа загорання склала 800 кв.м. 

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Під час роботи рятувальники виявили тіло загиблої жінки, віком близько 60-років.

Як розповіли сусіди, що були очевидцями події, загибла прибирала суху рослинність та спалювала її. Ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.

“Випалювання сухої трави шкодить не лише навколишньому середовищу, але й може загрожувати вашому життю! Бережіть себе та природу! Нагадуємо, спалювання рослинних залишків суворо заборонене!” - підсумували в ДСНС.

  • У передмісті Харкова ціле село опинилось під загрозою через займання сухої трави на площі 7 га. Рятувальникам знадобилось понад 13 годин на ліквідацію пожежі.
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