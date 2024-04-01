РФ протягом дня обстріляла Нікопольщину із артилерії та атакувала дронами

Російська окупаційна армія протягом дня двічі обстріляла Нікопольський район із артилерії. Також ворожі війська запускали безпілотники.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По Нікопольському району сьогодні знову працювала ворожа артилерія. Протягом дня було два обстріли. А ще агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА", – написав Лисак у телеграмі.

Він зазначив, що під удар потрапили сам Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджені приватний будинок і гараж. Люди вціліли.