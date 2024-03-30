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Ворог 19 разів атакував Нікопольський район: пошкоджено інфраструктуру та 13 будинків

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. 

Ворог 19 разів атакував Нікопольський район: пошкоджено інфраструктуру та 13 будинків
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Сьогодні ворог здійснив 19 атак по Нікопольському районі Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За день ворог запустив по району 16 безпілотників та обстрілював з артилерії. 

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. 

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Через атаки сталася пожежа, пошкоджені декілька інфраструктурних обʼєктів, фермерське господарство, три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, двоповерхова нежитлова будівля, фонтан, памʼятник, вуличне освітлення, адмінбудівля, 2 господарські споруди, авто і 2 лінії електропередачі. 

“На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області день минув без обстрілів”, − додав Лукашук.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

  • Сьогодні над Дніпровським районом Дніпропетровської області бійці протиповітряної оборони збили ворожу ракету Х-59.
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