Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам.

Сьогодні ворог здійснив 19 атак по Нікопольському районі Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За день ворог запустив по району 16 безпілотників та обстрілював з артилерії.

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам.

Через атаки сталася пожежа, пошкоджені декілька інфраструктурних обʼєктів, фермерське господарство, три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, двоповерхова нежитлова будівля, фонтан, памʼятник, вуличне освітлення, адмінбудівля, 2 господарські споруди, авто і 2 лінії електропередачі.

“На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області день минув без обстрілів”, − додав Лукашук.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука