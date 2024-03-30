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Голова Національних зборів Франції відвідала атакований Росією одеський порт

Яель Брон-Піве ознайомилась із функціонуванням "зернового коридору".

Голова Національних зборів Франції відвідала атакований Росією одеський порт
Яель Брон-Піве із Русланом Стефанчуком та Олегом Кіпером у Одесі
Фото: Олег Кіпер

До Одеси прибула голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве, де разом із головою Верховної ради Русланом Стефанчуком відвідала розгромлений російськими ракетами і безпілотниками морський порт.

Про це повідомив Стефанчук у фейсбуці.

За його словами, разом із французькою чиновницею ознайомились із функціонуванням "зернового коридору" і детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та із чорноморських портів, а також ті виклики й небезпеку, із якими доводиться зустрічатись. 

Крім іншого, обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак із боку Росії. "Важливо, що наші партнери, серед яких, безумовно, є Франція, розуміють важливість функціонування «зернових коридорів» для гарантування продовольчої безпеки", – додав Стефачук.

  • Французька делегація пербуває в Україні декілька днів. 
  • Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із делегацією Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве. Політики обговорили зокрема оборонну співпрацю та посилення української ППО.
  • Раніше Яель Брон-Піве виступила перед народними депутатами. Під час виступу у Верховній Раді французька чиновниця говорила про  те, що війна із Росією ще більше згуртувала європейців і потрібно докласти більше зусиль для перемоги України.
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