Голова Національних зборів Франції відвідала атакований Росією одеський порт

Яель Брон-Піве із Русланом Стефанчуком та Олегом Кіпером у Одесі

До Одеси прибула голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве, де разом із головою Верховної ради Русланом Стефанчуком відвідала розгромлений російськими ракетами і безпілотниками морський порт.

Про це повідомив Стефанчук у фейсбуці.

За його словами, разом із французькою чиновницею ознайомились із функціонуванням "зернового коридору" і детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та із чорноморських портів, а також ті виклики й небезпеку, із якими доводиться зустрічатись.

Крім іншого, обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак із боку Росії. "Важливо, що наші партнери, серед яких, безумовно, є Франція, розуміють важливість функціонування «зернових коридорів» для гарантування продовольчої безпеки", – додав Стефачук.