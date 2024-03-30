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Шмигаль обговорив із французькою делегацією посилення української ППО

Також обговорили збільшення допомоги та оборонне співробітництво.

Шмигаль обговорив із французькою делегацією посилення української ППО
Яель Брон-Піве і Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із з делегацією Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве. Політики обговорили зокрема оборонну співпрацю та посилення української ППО.

Про це прем’єр повідомив у телеграмі зазначивши, що Франція залишається серед лідерів у підтримці України. 

"Обговорили французькі ініціативи зі збільшення допомоги нашій державі, оборонне співробітництво та відновлення. Поінформував партнерів про наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, зазначив що необхідно посилити ППО для захисту людей", – написав Шмигаль.

Українська і французька делегації
Фото: Денис Шмигаль
Українська і французька делегації

За словами прем’єра, він також наголосив на важливості конфіскації російських активів для потреб України. "Розраховуємо на сприяння французьких парламентарів у цьому питанні. Цінуємо наш високий рівень двосторонньої співпраці", – додав він. 

Раніше Яель Брон-Піве виступила перед народними депутатами та поспілкувалася із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Під час виступу у Верховній Раді французька чиновниця говорила про  те, що війна із Росією ще більше згуртувала європейців і потрібно докласти більше зусиль для перемоги України.

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