Кулеба закликав Індію переосмислити "радянську спадщину" зв'язків з Росією

“Наше завдання − передати просте повідомлення Нью-Делі. Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту в Індію закликав Нью-Делі підтримувати Київ, заявивши, що тісні зв’язки південноазіатської країни з Росією базуються на радянській спадщині, яка зникає.

Про це пише Reuters з посиланням Financial Times.

Кулеба зазначив, що Індія може багато виграти від розширення торгових і технологічних зв’язків з Україною.

“Ми зацікавлені в імпорті частини важкої техніки, яку виробляє Індія”, − сказав він. Київ також прагне відновити торгівлю з Індією, зокрема сільськогосподарською продукцією, такою як соняшникова олія.

Кулеба запропонував індійським компаніям участь у післявоєнній відбудові. “Співпраця між Індією та Росією багато в чому базується на радянській спадщині. Але це не та спадщина, яка буде зберігатися століттями; це спадщина, яка випаровується”, − сказав міністр.

В окремому інтерв’ю Times of India Кулеба зазначив, що Україна не була проти співпраці між Індією та Росією. Він підкреслив, що взаємодія між Нью-Делі та Києвом зросла з початку війни.“Наше завдання − передати просте повідомлення Нью-Делі. Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини”, − підкреслив очільник українського МЗС.

In New Delhi, I had sincere and comprehensive talks with @DrSJaishankar about Ukrainian-Indian bilateral relations, the situation in our regions, and global security.



We paid specific attention to the Peace Formula and next steps on the path of its implementation.



We also… pic.twitter.com/2aLQQBuqAJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2024

Індія традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року, натомість рекордно збільшивши закупівлі російської нафти.

Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року. Дводенний візит розпочався вчора.