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Кулеба закликав Індію переосмислити "радянську спадщину" зв'язків з Росією

“Наше завдання − передати просте повідомлення Нью-Делі. Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини”.

Кулеба закликав Індію переосмислити "радянську спадщину" зв'язків з Росією
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту в Індію закликав Нью-Делі підтримувати Київ, заявивши, що тісні зв’язки південноазіатської країни з Росією базуються на радянській спадщині, яка зникає.

Про це пише Reuters з посиланням Financial Times.

Кулеба зазначив, що Індія може багато виграти від розширення торгових і технологічних зв’язків з Україною.

“Ми зацікавлені в імпорті частини важкої техніки, яку виробляє Індія”, − сказав він. Київ також прагне відновити торгівлю з Індією, зокрема сільськогосподарською продукцією, такою як соняшникова олія.

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Кулеба запропонував індійським компаніям участь у післявоєнній відбудові. “Співпраця між Індією та Росією багато в чому базується на радянській спадщині. Але це не та спадщина, яка буде зберігатися століттями; це спадщина, яка випаровується”, − сказав міністр.

В окремому інтерв’ю Times of India Кулеба зазначив, що Україна не була проти співпраці між Індією та Росією. Він підкреслив, що взаємодія між Нью-Делі та Києвом зросла з початку війни.“Наше завдання − передати просте повідомлення Нью-Делі. Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини”, − підкреслив очільник українського МЗС.

  • Індія традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року, натомість рекордно збільшивши закупівлі російської нафти.
  • Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року. Дводенний візит розпочався вчора.
  • У Нью-Делі Дмитро Кулеба має провести низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Відбудуться засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також зустрінеться з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами.
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