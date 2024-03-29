Кулеба закликав Індію переосмислити "радянську спадщину" зв'язків з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту в Індію закликав Нью-Делі підтримувати Київ, заявивши, що тісні зв’язки південноазіатської країни з Росією базуються на радянській спадщині, яка зникає.
Про це пише Reuters з посиланням Financial Times.
Кулеба зазначив, що Індія може багато виграти від розширення торгових і технологічних зв’язків з Україною.
“Ми зацікавлені в імпорті частини важкої техніки, яку виробляє Індія”, − сказав він. Київ також прагне відновити торгівлю з Індією, зокрема сільськогосподарською продукцією, такою як соняшникова олія.
Кулеба запропонував індійським компаніям участь у післявоєнній відбудові. “Співпраця між Індією та Росією багато в чому базується на радянській спадщині. Але це не та спадщина, яка буде зберігатися століттями; це спадщина, яка випаровується”, − сказав міністр.
В окремому інтерв’ю Times of India Кулеба зазначив, що Україна не була проти співпраці між Індією та Росією. Він підкреслив, що взаємодія між Нью-Делі та Києвом зросла з початку війни.“Наше завдання − передати просте повідомлення Нью-Делі. Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини”, − підкреслив очільник українського МЗС.
In New Delhi, I had sincere and comprehensive talks with @DrSJaishankar about Ukrainian-Indian bilateral relations, the situation in our regions, and global security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2024
We paid specific attention to the Peace Formula and next steps on the path of its implementation.
We also… pic.twitter.com/2aLQQBuqAJ
- Індія традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року, натомість рекордно збільшивши закупівлі російської нафти.
- Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року. Дводенний візит розпочався вчора.
- У Нью-Делі Дмитро Кулеба має провести низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Відбудуться засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також зустрінеться з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами.