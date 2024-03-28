Дмитро Кулеба прибув до Індії із дводенним візитом

Сьогодні, 28 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав дводенний візит до Індії, під час якого проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії.
Про це іноформує українське МЗС та Дмитро Кулеба у інстаграмі.
Як йдеться у повідомленні МЗС, візит до Індії глава україснької дипломатії здійснює на запрошення свого індійського колеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара.
"Почав роботу у Нью-Делі. Співпраця України та Індії дуже важлива, будемо відновлювати втрачене з початку війни. Окремий фокус на Глобалиьний саміт миру", – написав Кулеба у інстаграмі.
Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року.
"Метою візиту є втілення домовленостей лідерів двох держав, Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Нарендри Моді, підготовка до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці", – зазначили у міністерстві.
Також у Нью-Делі Дмитро Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також проведе низку зустрічей з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.
- У січні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром і анонсував перше з 2018 року засідання міжурядової комісії України та Індії.
- Індія в 2023 році приймала в себе саміт "Групи 20". Президент РФ Володимир Путін, на арешт якого видав ордер МКС, не відвідав подію особисто. Замість нього був голова МЗС Сергій Лавров.
- Київ не отримав запрошення на саміт “Групи двадцяти” у Нью-Делі, але за підсумками його учасники підтримали Україну, хоча не зуміли дійти згоди, щоб засудити дії Москви.
- У листопаді Індія провела спільні військові навчання з Росією в Бенгальській затоці.