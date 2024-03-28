Дмитро Кулеба прибув до Індії із дводенним візитом

Метою візиту є розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці.

Сьогодні, 28 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав дводенний візит до Індії, під час якого проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії.

Про це іноформує українське МЗС та Дмитро Кулеба у інстаграмі.

Як йдеться у повідомленні МЗС, візит до Індії глава україснької дипломатії здійснює на запрошення свого індійського колеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара.

"Почав роботу у Нью-Делі. Співпраця України та Індії дуже важлива, будемо відновлювати втрачене з початку війни. Окремий фокус на Глобалиьний саміт миру", – написав Кулеба у інстаграмі.

Фото: Інстаграм Дмитра Кулеби Скріншот відео Кулеби

Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року.

"Метою візиту є втілення домовленостей лідерів двох держав, Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Нарендри Моді, підготовка до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці", – зазначили у міністерстві.

Також у Нью-Делі Дмитро Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також проведе низку зустрічей з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.