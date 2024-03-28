Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
ГоловнаСвіт

Дмитро Кулеба прибув до Індії із дводенним візитом

Метою візиту є розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці. 

Дмитро Кулеба прибув до Індії із дводенним візитом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (фото ілюстративне)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 28 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав дводенний візит до Індії, під час якого проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. 

Про це іноформує українське МЗС та Дмитро Кулеба у інстаграмі.

Як йдеться у повідомленні МЗС, візит до Індії глава україснької дипломатії здійснює на запрошення свого індійського колеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара.

"Почав роботу у Нью-Делі. Співпраця України та Індії дуже важлива,  будемо відновлювати втрачене з початку війни. Окремий фокус на Глобалиьний саміт миру", – написав Кулеба у інстаграмі. 

Скріншот відео Кулеби
Фото: Інстаграм Дмитра Кулеби
Скріншот відео Кулеби

Український міністр закордонних справ відвідав Індію вперше з 2017 року. 

"Метою візиту є втілення домовленостей лідерів двох держав, Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Нарендри Моді, підготовка до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці", – зазначили у міністерстві.

Також у Нью-Делі Дмитро Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також проведе низку зустрічей з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.
  • У січні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром і анонсував перше з 2018 року засідання міжурядової комісії України та Індії.
  • Індія в 2023 році приймала в себе саміт "Групи 20". Президент РФ Володимир Путін, на арешт якого видав ордер МКС, не відвідав подію особисто. Замість нього був голова МЗС Сергій Лавров.
  • Київ не отримав запрошення на саміт “Групи двадцяти” у Нью-Делі, але за підсумками його учасники підтримали Україну, хоча не зуміли дійти згоди, щоб засудити дії Москви.
  • У листопаді Індія провела спільні військові навчання з Росією в Бенгальській затоці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies