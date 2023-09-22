Зеленський розцінив відмову Індії запросити Київ на саміт G20 як послаблення підтримки США, − Bloomberg

Це посилило його побоювання щодо того, як виборча кампанія 2024 року може вплинути на допомогу американців Україні.

Президент України Володимир Зеленський був вражений, що Київ не отримав запрошення на саміт “Групи двадцяти” у Нью-Делі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника.

Хоча це було рішення Індії, яка зараз головує у групі, Зеленський розцінив це як знак обмеження підтримки США. Це посилило його побоювання щодо того, як виборча кампанія 2024 року може вплинути на допомогу американців.

Видання зазначає, що президент США Байден вже бореться з Конгресом за забезпечення більшого фінансування України, оскільки асигнування мають закінчитися наприкінці цього місяця.

Посадовець підкреслив, що останніми тижнями підтримка, яку Україна отримує від своїх союзників, змінилася. Симпатики України все ще визнають, що уряд Зеленського працює в надзвичайно складних умовах і, попри це, досяг певного прогресу в реформах. Вони також намагаються розрізняти умови довгострокової фінансової допомоги та негайної військової підтримки. Але витоки в ЗМІ заяв офіційних осіб, які критикують хід контрнаступу, вразили Зеленського, тоді як низка корупційних справ почала зменшувати широку підтримку, яку він має з боку українського народу.

За словами чиновника, в кулуарах посилюється дискусія про те, як довго Зеленський протримається, перш ніж розпочне переговори з Кремлем. Західні лідери дотримуються думки, що лише українці мають вирішувати, коли почати перемовини, але вони також готові до того, що їхні виборці можуть втомитися від наслідків і впливу війни.

Нагадаємо, G20 прийняла Декларацію лідерів, у якій не засуджували Росію за війну, але “підкреслювали людські страждання, спричинені конфліктом, і закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території”.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що реалістичнішим були б формулювання: не "всі країни" повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно Росія, не "війна в Україні", а війна проти України, не просто "недопустимими у війні є погрози ядерною зброєю", а у війні проти України недопустимими є погрози Росії ядерною зброєю.

Президента РФ і лідера КНР на саміті в Індії не було. Україну Індія не запрошувала, хоча торік президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті в Балі онлайн і презентував їм справедливе бачення миру.