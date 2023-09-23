Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка

Командир 247-го полку Попов, ймовірно, загинув на Запоріжжі на початку вересня.

З початку повномасштабного вторгнення на територію України росіяни втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Наприклад, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку", - пише розвідка.

В перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-го полку полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247-го полку висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - додає розвідка.

Зазначимо, що 247-й десантно-штурмовий Кавказький казачий полк дислокується у м. Ставрополь. Входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована у Південному військовому окрузі.

Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували більше 500 російських окупантів.