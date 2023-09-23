У список потрапили, зокрема, так звані “дитячі омбудсмени”, які займалися депортацією українських дітей.

Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті МЗС Канади.

Серед іншого, під санкції потрапили:

Московський державний інститут міжнародних відносин,

видання "Взгляд", "Комсомольська правда",

молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Двіженіє пєрвих",

"Російське географічне товариство" (очолює Шойгу)

Клуб "Валдай",

АТ "Володимир Точмаш",

ПАТ "Ковровський механічний завод"

міністр праці Антон Котяков,

глава Республіки Мордовія Артем Здунов;

начальник головного штабу Юнармії Микита Нагорний;

російський вчений і політолог Василь Кашин;

дитячі омбудсмени та інші.

Нагадаємо, нещодавно у Гаазі шестеро українських дітей розповіли європейським лідерам про перебування у російському полоні. Вони розповіли власні історії, щоб привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.