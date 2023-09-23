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Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб

У список потрапили, зокрема, так звані “дитячі омбудсмени”, які займалися депортацією українських дітей. 

Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб

Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті МЗС Канади. 

Серед іншого, під санкції потрапили:

  • Московський державний інститут міжнародних відносин, 
  • видання "Взгляд", "Комсомольська правда", 
  • молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Двіженіє пєрвих", 
  • "Російське географічне товариство" (очолює Шойгу) 
  • Клуб "Валдай", 
  • АТ "Володимир Точмаш", 
  • ПАТ "Ковровський механічний завод" 
  • міністр праці Антон Котяков,
  • глава Республіки Мордовія Артем Здунов;
  • начальник головного штабу Юнармії Микита Нагорний;
  • російський вчений і політолог Василь Кашин;
  • дитячі омбудсмени та інші.

Нагадаємо, нещодавно у Гаазі шестеро українських дітей розповіли європейським лідерам про перебування у російському полоні. Вони розповіли власні історії, щоб привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.

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