Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб.
Про це йдеться на сайті МЗС Канади.
Серед іншого, під санкції потрапили:
- Московський державний інститут міжнародних відносин,
- видання "Взгляд", "Комсомольська правда",
- молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Двіженіє пєрвих",
- "Російське географічне товариство" (очолює Шойгу)
- Клуб "Валдай",
- АТ "Володимир Точмаш",
- ПАТ "Ковровський механічний завод"
- міністр праці Антон Котяков,
- глава Республіки Мордовія Артем Здунов;
- начальник головного штабу Юнармії Микита Нагорний;
- російський вчений і політолог Василь Кашин;
- дитячі омбудсмени та інші.
Нагадаємо, нещодавно у Гаазі шестеро українських дітей розповіли європейським лідерам про перебування у російському полоні. Вони розповіли власні історії, щоб привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.