Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України

LB . ua нагадує, коли, де і про що домовлялися два президенти з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Місцем п’ятої зустрічі Зеленського і Байдена знову стали США. Після кожних таких перемовин Сполучені Штати оголошували про новий вагомий пакет військової допомоги Україні, тож і зараз одним із головних було питання, чи увійдуть до нового пакету, про який планується оголосити, ракетні системи ATACAMS . Не дали, але надію залишили.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на українську землю 24 лютого 2022-го Володимир Зеленський і Джозеф Байден зустрічалися п’ять разів. У грудні минулого року Байден вітав Зеленського у Вашингтоні: саме до Сполучених Штатів очільник нашої держави вирушив із першим за час повномасштабної війни закордонним візитом. У лютому 2023-го Джо Байден неочікувано для багатьох з’явився в Києві, і це стало потужним доказом готовності США й надалі підтримувати Україну в її боротьбі . У травні президенти України і США зустрілися в Хіросімі, де проходив саміт G7, а в липні – у Вільнюсі, під час саміту НАТО.

Фото: ЕРА/UPG

Дата і місце: 21 грудня 2022 року. США, Вашингтон

Важливі заяви: Сам президент Володимир Зеленський свій перший за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну закордонний візит назвав історичним. І для України, і "для наших відносин з Америкою, для американського лідерства".

У розмові з президентом України в Білому домі Джо Байден підтвердив, що США й надалі посилюватимуть оборонні можливості України. “Ми збираємося передати України системи "Patriot" і тренувати українських військовослужбовців, щоб вони навчилися точно використовувати їх”, – наголосив Байден.

На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден вкотре запевнив українців у підтримці. “Український народ надихає світ, і ми й надалі будемо підтримувати великий народ України, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю”, – сказав Байден.

Головні підсумки: Сподівання певною мірою справдилися: до нового пакету безпекової допомоги від США увійшли зокрема батарея "Patriot" і боєприпаси, боєприпаси до HIMARS, 500 високоточних 155 мм снарядів, мінометні системи, бронемашини, ракети HARM, високоточні авіаційні боєприпаси, гранатомети, прилади нічного бачення, засоби зв'язку, снаряди, супутникові термінали та послуги SATCOM тощо.

Фото: ОПУ

Дата і місце: 20 лютого 2023 року. Україна, Київ

Важливі заяви: На спільному брифінгу з президентом України президент США сказав, що прибув до Києва, щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. “Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Здається, що це було набагато раніше, ніж рік тому… Рік потому Київ стоїть, і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. Київ захопив частину мого серця, я мушу сказати. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент, один раз як президент”, – додав Байден. Він згадав, що 24 лютого під час нічної розмови з Зеленським український президент сказав йому: "Ви можете чути вибухи". "Я не забуду цього", – наголосив Байден.

Головні підсумки: У своїй заяві для преси президент США анонсував виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю в пів мільярда доларів, який мав включати зокрема артилерійські боєприпаси, Javelin та інше озброєння.

Про підсумки перебування президента США в Києві читайте також у матеріалі нашого міжнародного оглядача Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років

Фото: Whitehouse

Дата і місце: 21 травня 2023 року. Японія, Хіросіма

Важливі заяви: У Хіросімі президенти України і США обговорювали подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України та формулу миру.

“У Японії зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Велика подяка від нашого народу за надання потужної фінансової допомоги Україні з боку США, яка становить загалом 37 млрд доларів, а також за новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів”, – повідомив Володимир Зеленський.

Під час переговорів з українським колегою США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Про це очільник Білого дому заявив під час пресконференції на саміті G7 у Японії.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив Байден. За його словами, ці літаки навряд чи будуть застосовані під час українського контрнаступу. Також Байден сказав, що є запевнення від Зеленського, що такі літаки не будуть застосовані по цілях на території Росії.

Головні підсумки: Після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії Міноборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До нового пакету допомоги увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4 та інше.

Справедливості заради зазначимо, що дискусія щодо термінів тренування українських пілотів на винищувачах F-16, передачі Україні цих літаків тощо триває досі.

Фото: EPA/UPG

Дата і місце: 12 липня 2023 року. Литва, Вільнюс

Важливі заяви: Спілкування між президентами відбувалося зокрема в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією.

Байден висловив сподівання, що Зеленський відчув, наскільки великою є підтримка з боку союзників по НАТО. Він також зазначив, що розуміє занепокоєння України щодо постачань зброї, але запевнив, що США роблять все, аби допомогти швидко у боротьбі. За його словами, міністр оборони США постійно звʼязується із колегами з інших країн, щоб консолідувати підтримку.

"З нетерпінням чекаємо того дня, коли ми святкуватимемо вступ України до НАТО", – наголосив Байден.

Президент Зеленський своєю чергою подякував за всю допомогу і окремо – за рішення надати касетні боєприпаси.

Головні підсумки: "Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – написав Зеленський за підсумками розмови у твітері.

Також у Хіросімі США та інші члени G7 підписали декларацію із довготривалими зобовʼязаннями перед Україною.

Фото: EPA/UPG

Дата і місце: 21 вересня 2023 року. США, Вашингтон

Важливі заяви: Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського у Овальному кабінеті. Байден повторив тезу, висловлену ним під час Генеральної Асамблеї ООН – жодна нація не може почуватися справді безпечною у світі, доки Росія намагається захопити Україну. “Тому ми об’єднали в коаліцію понад 50 країн світу, щоб допомогти Україні”, – сказав Байден.

Президент США підтвердив довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом з G7 та іншими партнерами, і додав, що США, як і Україна, хочуть “справедливого миру”.

Володимир Зеленський своєю чергою сказав, що приїхав, щоб зміцнити коаліцію для захисту українських дітей, сімей, домівок, свободи та демократії у світі.

Головні підсумки: Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки поїздки до Америки та зустрічі з президентом США Джо Байденом у відеозверненні, назвав візит важливим і з вагомими результатами. "Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю". Зеленський зазначив, що копродукція зі США в оборонному секторі – це історична річ. Це нова промислова база, нові робочі місця. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.

"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Штатами, – зазначив президент, - щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя".

Фото: EPA/UPG

Додатковий пакет допомоги у сфері безпеки на суму до 325 мільйонів доларів, який оприлюднив після зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден, включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкову зброю та інше обладнання для забезпечення нагальних потреб України на полі бою для протидії загарбницькій війні з боку Росії.

"Ми прагнемо допомогти Україні побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України, спроможні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі, які виникають зараз Тому що мова йде саме про це — майбутнє, майбутнє свободи, - сказав Джо Байден. - Америка ніколи від цього не відступить".