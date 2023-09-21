У Нью-Йорку Зеленський отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Цією премією відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

Atlantic Council присудили та передали Зеленському у травні в Києві. А в Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки.

"Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни", – сказав Президент.

Він додав, що присвячує цю нагороду всім партнерам України.

Цьогоріч у Global Citizen Awards взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (він отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку Росії), прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда (за лідерство у G7 в контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці), міністр фінансів США Джанет Єллен (за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу).

На церемонії побувало близько 700 осіб, серед яких - чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки.

Нагадаємо, торік європейською премією "M100 Media Award" за захист свободи слова нагородили весь народ України. Також депутати Європарламенту нагородили народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова за свободу думки.