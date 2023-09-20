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ВАКС призначив підозрюваній депутатці Марченко заставу у понад 53 тисяч гривень

Наразі встановили два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, яких звинувачують у переправі ухилянтів за кордон.

ВАКС призначив підозрюваній депутатці Марченко заставу у понад 53 тисяч гривень
Людмила Марченко
Фото: скриншот відео

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Людмилі Марченко, яку підозрюють у зловживанні впливом.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий суддя застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для злочину.

Як нагадали в САП, депутатка зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла ухилянтам забезпечити необхідне рішення від ОВА про дозвіл на виїзд за межі України, а також внести відповідні відомості до Інформаційної системи «Шлях». 

Прокуратура повідомила, що наразі встановили два епізоди протиправної діяльності Марченко - отримання 11,3 тисячі доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Депутатку зобов'язали прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд/в’їзд за межі держави.

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Нагадаємо, влітку співробітники НАБУ і САП викрили помічника чинної народної депутатки на отриманні хабаря за незаконну видачу дозволів на перетин кордону. Також почали обшуки у будинках помічниці і депутатки. Через декілька днів антикорупційні органи повідомили обом про підозру.

Також Марченко виключили з партії "Слуга народу".

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