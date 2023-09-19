У Харкові чиновниця заволоділа 3 млн грн на розробці неіснуючого програмного забезпечення для БПЛА, – Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що у схемі брав участь приватний підприємець. Разом вони заволоділи 3 млн грн коштів міста.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та приватному підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. Посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

У подальшому підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу «літак» для моніторингу території загальною площею до 2000 кв км та відповідний кошторис до нього.

Посадовиця, достовірно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу «Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові».

Крім того, про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року підозрювані уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори минулоріч були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн гривень. Гроші вони розподілили між собою.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи", 78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА.