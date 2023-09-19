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Подоляк прокоментував матеріал журналістів про удар по Костянтинівці: "Суспільство точно отримає відповідь на питання"

Радник голови ОП наголосив, що саме РФ регулярно завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню, а Україна веде лише оборонні дії. 

Подоляк прокоментував матеріал журналістів про удар по Костянтинівці: "Суспільство точно отримає відповідь на питання"
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував матеріал New York Times, в якому журналісти на основі свідчень деяких свідків припустили, що удар по ринку в Костянтинівці спричинило падіння української ракети протиповітряної оборони з комплексу "Бук".

Подоляк вважає, що поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Про це він написав у Telegram.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни. При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено. Тим часом не слід забувати: це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", – написав радник Андрія Єрмака.

У сьогоднішньому матеріалі NYT журналісти припустили, що ракета могла впасти на ринок через несправність. 

Комплекс "Бук" використовує і Україна, і РФ.

6 вересня в Костянтинівці внаслідок влучання ракети загинуло 16 людей. Спершу поліція повідомила, що удару було завдано з артилерії, але після детальнішого вивчення відмовилася від цієї версії. Окрім 16 загиблих, поранень зазнали ще понад 30 людей. 

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