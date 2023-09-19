Танки Abrams незабаром будуть в Україні, – Остін

Глава Пентагону повідомив про постачання танків під час відкриття засідання у форматі “Рамштайну” у Німеччині.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна незабаром отримає від США танки M1 Abrams.

Про це він сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє "Європейська правда".

"З часу нашої останньої зустрічі Сполучені Штати виділили додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ці пакети включають терміново необхідні протиповітряну оборону, боєприпаси та обладнання для розмінування… І я радий повідомити, що танки M1 Abrams, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов'язалися, незабаром надійдуть в Україну", – сказав Остін.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом до України прибудуть більше 10 танків Abrams. Точну кількість танків він не повідомив.

На початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.