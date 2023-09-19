Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
ГоловнаСуспільствоВійна

Танки Abrams незабаром будуть в Україні, – Остін

Глава Пентагону повідомив про постачання танків під час відкриття засідання у форматі “Рамштайну” у Німеччині.

Танки Abrams незабаром будуть в Україні, – Остін
танк Abrams M1A2
Фото: DoD US

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна незабаром отримає від США танки M1 Abrams.

Про це він сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє "Європейська правда".

"З часу нашої останньої зустрічі Сполучені Штати виділили додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ці пакети включають терміново необхідні протиповітряну оборону, боєприпаси та обладнання для розмінування… І я радий повідомити, що танки M1 Abrams, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов'язалися, незабаром надійдуть в Україну", – сказав Остін.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом до України прибудуть більше 10 танків Abrams. Точну кількість танків він не повідомив. 

На початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies