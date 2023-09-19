У Львові затримали блогера, який закликав росіян вдарити ракетами по будівлі СБУ

У Львові викрили блогера - прихильника Росії, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, він здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Під час стріму блогер разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю. Контент він поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

"За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні. При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису", - зазначили в СБУ.

Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів.