«Азовська агломерація». Наміри окупантів

На тимчасово окупованій РФ території України, загарбники реалізують проект по мілітаризації Азовського моря. Вважаю, що дослідження та висвітлення цієї теми дуже важливо для національної безпеки України та Європейського регіону в цілому.

Фото: https://dpsu.gov.ua/

Нещодавно голова окупаційної адміністрації тимчасово окупованої території Донецької області Пушилін, призначив на посаду радника по розвитку Азовської акваторії Марину Борисюк, яка вважається кандидатом наук по гідробіології. Розробкою проекту Азовського моря займається автономна некомерційна організація «Агенство стратегічних ініціатив», де до речі працює Олександр Вайно, син голови адміністрації президента рф. 10 серпня голова окупаційної адміністрації Донецької області Пушилін взяв участь у нараді за участю операційного директора Агентства стратегічних ініціатив Георгія Білозерова. Мета наради полягала у обговоренні стратегії розвитку акваторії Азовського басейну і території приазовського узбережжя де пролунали тези про необхідність розширення статусу Азовського моря до моря «Союзної держави» Росії та Білорусії, які планують Азовське море активно використовувати у власних цілях. Також в уряді рф повідомили, що триває розробка проекту по комплексному ремонту транспортного кільця загальною протяжністю 1400 км, який буде тримати від трьох до п’яти років. Таким чином окупанти планують побудувати більш оперативне автомобільне з’єднання між Джанкоєм, Геніченськом, Скадовском, Мелітополь, Маріуполь, Ростов-на-Дону, Таганрог. На реалізацію цього проекту Кремль планує виділити 350-400 млрд. рублів.

У 2022 році депутати законодавчих зборів Ростовської області ухвалили в остаточній редакції обласний закон «Про розвиток агломерацій у Ростовській області». Ухваленим законом передбачалося створення на території регіону Ростовської, Волгодонської та Східно-Донбаської агломерацій. А депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що Ростовська та Воронезька області, Краснодарський край та окуповані території Луганської та Донецької областей можуть бути об'єднані в єдиний конгломерат економіки. В свою чергу, губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про намір створення макрорегіону «Донбас» для розвитку співробітництва, зокрема економічного, з окупованими Донецькою та Луганською областями. Про бажання приєднатися до проекту в липні 2023 р. заявили в уряді Воронезької області, який презентував проект угоди між Воронезькою, Ростовською областю та окупованими Донецькою та Луганською про створення співдружності «Донбас». Проект передбачає основні напрямки взаємодії – торговельно-економічну та інвестиційну сфери, промислову та військову кооперацію, підприємництво, транспорт, ЖКГ, архітектуру, будівництво, сільське господарство.

На даний час РФ контролює морські порти на тимчасово окупованій території України у Геніченську, Скадовську, Бердянську та Маріуполі. Крім цього РФ має власні порти в Азовському морі:

Основні технічні характеристики морського порту Ростов-на-Дону:

• Площа території морського порту (га): 313,33

• Площа акваторії морського порту (км2): 12,605

• Кількість причалів: 61

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 10001,12

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 4,1/142/18

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Основні технічні характеристики морського порту Таганрог:

• Площа території морського порту (га): 53,99

• Площа акваторії морського порту (км2): 9,76

• Кількість причалів: 11

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 1835,3

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 4,7/149/18

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Основні технічні характеристики морського порту Азов:

• Площа території морського порту (га): 154,05

• Площа акваторії морського порту (км2): 17,42

• Кількість причалів: 29

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 4214,12

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 3,7/150/20

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Основні технічні характеристики морського порту Темрюк:

• Площа території морського порту (га): 229,2

• Площа акваторії морського порту (км2): 22,68

• Кількість причалів: 20

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 2502,08

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 4,6/140/17,5

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Основні технічні характеристики морського порту Кавказ:

• Площа території морського порту (га): 46,5

• Площа акваторії морського порту (км2): 36,30

• Кількість причалів: 10

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 1347,64

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 5,3/150/22 (на рейді – 16/260/46)

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Основні технічні характеристики морського порту Єйськ:

• Площа території морського порту (га): 68,61

• Площа акваторії морського порту (км2): 0,87

• Кількість причалів: 16

• Довжина причального фронту морського порту (п.м): 2762

• Максимальні габарити суден, що заходять у порт (осада, довжина, ширина) (м): 4,5/150/22

• Період навігації в морському порту: цілорічний

Тобто можна стверджувати, що РФ планує поєднання усіх портів азовського моря для використання у військово-промислових цілях.

У військкому плані окупанти планують наступне (згідно даним отриманим через OSINT):

- формування флотилії в Азовському морі з 1 липня 2023 року. Головна база майбутнього з'єднання перебуватиме у Маріуполі. До складу флотилії увійдуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 допоміжних суден для технічної підтримки;

- до складу флотилії мають увійти малі ракетні кораблі типу «Каракурт», озброєні крилатими ракетами «Калібр», якими ВМФ РФ завдає ударів по Україні. Окупанти планують через флотилію контролювати Азовське море.

- Азовська флотилія взаємодіятиме з Каспійською флотилією через Волго-Донський канал, що за думкою окупантів дасть простір маневру в акваторії двох морів та посилить контроль над Азово-Чорноморським регіоном;

- організаційно флотилія входитиме до складу Чорноморського флоту;

- влітку 2022 року частина кораблів Каспійської флотилії вже була перебазована до Маріуполя для охорони морського порту. Кораблі здійснили перехід з Каспійського моря в Азовське Волго-Донським каналом.

Також слід зазначити, що Міноборони РФ планує створити на тимчасово окупованих територіях України «Азовський військово-морський» район. Планується, що новостворений військово-морський район буде забезпечувати безпеку ВМФ рф у окупованому Криму. Такі наміри окупантів підтверджують бажання по ескалації військової агресії проти України, тому,що за планами окупантів для забезпечення безпеки військового угрупування у Азовському морі їм потрібно відсунути лінію фронту мінімум на 250 км.

У свою чергу, ухвалені в Ростовській області закони «Про розвиток агломерацій у Ростовській області», підготовка підписання угоди між Ростовською, Воронезькою та окупованими Луганською та Донецькою областю про створення співдружності «Донбас», дають підстави припустити, що створення Азовської агломерації найімовірніше буде на базі Ростовської області, незважаючи на той факт, що більшість узбережжя Азовського моря знаходиться на території Краснодарського краю, а три з дев'яти портів Краснодарського краю знаходяться на Азовському узбережжі (Єйськ, Темрюк, Кавказ), порт Тамань розташований на кордоні Чорного та Азовського морів.

Висновок. Факти щодо мілітаризації Азовського моря РФ підтверджують наміри Кремля в подальшій ескалації військового конфлікту, а також для посилення військового угрупування у Азовсько-чорноморському регіоні, що будуть створювати небезпеку не тільки для України, а й для інших країн. Також ці дії кремля направлені на посилення її спроможності по вивозу аграрної продукції, як з території РФ так і з окупованих територій України, з подальшою дестабілізацією економічної ситуації у Чорноморському регіоні. Наміри розширити статус Азовського моря, як моря «Союзної держави», це намагання вигадати якісь заохочування для Диктатора Лукашенка в обмін на його додаткові послуги у військовій агресії рф проти України.