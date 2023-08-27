​Росіяни можуть запускати ракети з моря у будь-який час доби, - Гуменюк

Це можуть бути як точкові удари, так і масовані.

Рівень ракетної небезпеки з моря залишається високим. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Ворог вивів ракетоносій з Азовського моря. Побавився і досить. Зараз ракетоносій виведений на чергування - це фрегат “Адмірал Ессен”. Він споряджений вісьмома ракетами. Надводний ракетоносій, який здатний завдавати удари по всій території України, тому рівень ракетної небезпеки залишається високим. І ми говоримо про те, що виведення перед ніччю, як правило, це ознака того, що готується якась ситуація. Ситуація може бути пов’язана як з точковими ударами, так і масованими. Це не залякування, це розуміння цієї напруженості, розуміння суті сигналів повітряної тривоги для того, щоб правильно, ефективно і оперативно, що найголовніше, реагувати. Треба усвідомлювати, що така загроза є, і сигнал повітряної тривоги запрошує вас перейти до укриттів", - сказала вона.

Гуменюк зауважила, що атакувати ворог може не тільки вночі, але і в будь-яку пору доби.

"Ніч обирається, зрозуміло, з позиції того, що це додаткове виснаження просто людського ресурсу, людського організму. Ви ж усвідомлюєте, що тригодинна тривога, яка лунала безпосередньо в найважчу пору доби, коли організм людини в напруженні й потребує відпочинку, це теж обирається невипадково. Це заходи та важелі гібридної війни, які застосовуються ворогом", - пояснила речниця.

Нагадаємо, що протягом доби Росія завдала 11 ракетних та 32 авіаційних ударів.