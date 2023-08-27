Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни можуть запускати ракети з моря у будь-який час доби, - Гуменюк

Це можуть бути як точкові удари, так і масовані.

​Росіяни можуть запускати ракети з моря у будь-який час доби, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Рівень ракетної небезпеки з моря залишається високим. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Ворог вивів ракетоносій з Азовського моря. Побавився і досить. Зараз ракетоносій виведений на чергування - це фрегат “Адмірал Ессен”. Він споряджений вісьмома ракетами. Надводний ракетоносій, який здатний завдавати удари по всій території України, тому рівень ракетної небезпеки залишається високим. І ми говоримо про те, що виведення перед ніччю, як правило, це ознака того, що готується якась ситуація. Ситуація може бути пов’язана як з точковими ударами, так і масованими. Це не залякування, це розуміння цієї напруженості, розуміння суті сигналів повітряної тривоги для того, щоб правильно, ефективно і оперативно, що найголовніше, реагувати. Треба усвідомлювати, що така загроза є, і сигнал повітряної тривоги запрошує вас перейти до укриттів", - сказала вона.

Підписуйтесь на наш Google News

Гуменюк зауважила, що атакувати ворог може не тільки вночі, але і в будь-яку пору доби.

"Ніч обирається, зрозуміло, з позиції того, що це додаткове виснаження просто людського ресурсу, людського організму. Ви ж усвідомлюєте, що тригодинна тривога, яка лунала безпосередньо в найважчу пору доби, коли організм людини в напруженні й потребує відпочинку, це теж обирається невипадково. Це заходи та важелі гібридної війни, які застосовуються ворогом", - пояснила речниця.

Нагадаємо, що протягом доби Росія завдала 11 ракетних та 32 авіаційних ударів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies