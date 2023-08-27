Сума збитків, завданих росіянами довкіллю України, досягла 2 трлн грн, - Стрілець

Це далеко не остаточні цифри.

За рік сума збитків, завданих російськими окупантами довкіллю України, зросла у 5 разів.

Про це повідомляє Міндовкілля у Facebook.

"Трохи арифметики від наших природоохоронців, які ведуть облік шкоди довкіллю.Травень 2022. Вигнання окупантів з Київщини. Перші цифри, які ми озвучили після повномасштабного вторгнення – 13,2 млрд гривень. Серпень 2022 року - сума збитків складає 395 млрд гривень. Грудень 2022 року. Позаду – деокупація Харківщини, звільнення Херсону, тривають масові ракетні атаки. Майже 1,5 трлн гривень збитків довкіллю", - наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Щодо серпня 2023 року він повідомив про актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень.

"Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС. Сума росте щодня. Це далеко не остаточні цифри. Повну картину отримаємо після деокупації всієї України", - наголосив Стрілець.

Нагадаємо, що збиток, заподіяний місту Тростянець (Сумська область) внаслідок агресії Російської Федерації, оцінюють попередньо у 120 млн доларів США.