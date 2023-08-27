Окупанти обстріляли центр Херсона, є загибла

Загибла під час обстрілу перебувала на вулиці.

Внаслідок обстрілу центральної частини Херсона у неділю, 27 серпня, загинула жінка й тяжко поранено чоловіка.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

За даними прокуратури, близько 15:00 окупанти обстріляли Херсон, імовірно, з артилерії.

Поранення, несумісні з життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці. Також у важкому стані госпіталізовано чоловіка.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема будинки.

Нагадаємо, що 27 серпня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого загинула жінка. Ворог вкрив вогнем Вірівку Тягинської громади.

Також 27 серпня окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки.