На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Окупанти завдали ударів по Богодухівському району Харківської області.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо гатили із РСЗВ.

"Близько 13-ї години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. Також виникла пожежа кіоску, до місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 серпня двоє людей загинули від атаки росіян на село Подоли на Харківщині.