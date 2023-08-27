Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Попередньо гатили із РСЗВ. 

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка
Ілюстративне фото

Окупанти завдали ударів по Богодухівському району Харківської області.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Попередньо гатили із РСЗВ. 

"Близько 13-ї години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. Також виникла пожежа кіоску, до місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 26 серпня двоє людей загинули від атаки росіян на село Подоли на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies