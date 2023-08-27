На Лимано-Куп’янському напрямку діють майже 110 тис. окупантів

З них на Лиманському напрямку присутні 48 тисяч.

Російська Федерація зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку близько 110 тисяч військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському - 48 тисяч", - зазначив речник.

Як пояснив Євлаш, окупанти активно використовує штурмовиків так званих загонів "Шторм-Z", а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

"Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого", - пояснив Євлаш.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що ситуація у районі Куп'янську та Лиману контрольована українськими військовими.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.