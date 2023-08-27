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Міноборони розробило нові нарукавні знаки для українських зенітників

Центральним елементом є стилізоване зображення срібного крокуючого грифона.

Міністерство оборони України розробило нові нарукавні знаки для українських зенітників.

Про це повідомили у відомстві.

“Пильність і влучність” − під таким гаслом і з оновленим малюнком на рукаві нищать повітряні цілі ворога воїни 540-го зенітного ракетного Львівського полку”, − йдеться у повідомленні.

Центральним елементом нарукавного знака є стилізоване зображення срібного крокуючого грифона. У поєднанні зі стрілою, яку він стискає правою лапою, грифон є символом пильності та влучності. 

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Нарукавний знак воїнів 38-го зенітного ракетного полку зображує золоту осу зі срібними крилами та жалом. Це вказує на специфіку військової частини, на озброєнні якої перебувають ЗРК “Оса”. 

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