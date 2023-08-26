Головне за день. Субота, 26 серпня

38 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, авіакатастрофа на Житомирщині. Яким запам’ятається 549-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Противник безуспішно наступав в районі Новоєгорівки Луганської області, Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Степового на Донеччині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони впродовж доби завдала 2 ударів по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 серпня – в нашій новині.

Упродовж суботи, 26 серпня, армія ворога обстрілювала Херсон. Внаслідок ворожих атак поранені дві жінки.

Зазначається, що окупанти били по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів травмована 41-річна жінка, її відвезли до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

"Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - написав Залужний у Телеграмі.

Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".

Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.

День української авіації почали відзначати, починаючи з 1993 року. Тоді це свято було засновано указом президента Леоніда Кравчука, а датою свята обрали останню суботу серпня. Через три роки, в 1996-му, був виданий новий указ, який об'єднав День військової авіації та День цивільної авіації України, але дата свята залишилася колишньою - остання субота літа.

Учора на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів.

"Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Обставини авіакатастрофи розслідують працівники ДБР. В ході розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

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