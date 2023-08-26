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Нова Зеландія надасть дозвіл на проживання біженцям з України

Зараз у країні перебувають 340 власників дозволу. 

Нова Зеландія надасть дозвіл на проживання біженцям з України
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія надасть дозвіл на проживання біженцям з України, які прибули за спеціальною візою, оголошеною минулого року.

Про це уряд країни повідомив в суботу, пише Bloomberg.

Власники спеціальної української візи, які отримають документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заявку на проживання в Новій Зеландії, повідомляється на сайті уряду. 12-місячний дозвіл вперше був відкритий для заявників у березні 2022 року та був продовжений ще на один рік у лютому.

Уряд повідомив, що було видано близько 1 510 віз, і в Новій Зеландії є близько 340 власників дозволу. Уряд припинить приймати заявки після 15 березня.

"Багато з тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов’язання забезпечити їм визначеність", – заявив Ендрю Літтл, міністр імміграції Нової Зеландії.

Охочі отримати посвідку на проживання повинні будуть надати медичну довідку, характеристику та виконати вимоги щодо ідентифікації особистості, а також сплатити збір у розмірі 1 200 новозеландських доларів (708 доларів) за подання заяви.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 8,25 млн українців стали біженцями за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 23 травня.

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