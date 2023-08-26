В Україні вперше вручили медаль "Лицарський хрест" за виняткову хоробрість

В Україні вперше вручили відомчу нагороду – медаль "Лицарский хрест". Нею нагороджуються військовослужбовці Збройних сил, які проявили виняткову хоробрість в умовах з ризиком для життя.
Про це повідомляє Military Media Center.
Нагорода вручається:
- під час ведення бойових дій проти ворога України;
- в антитерористичних заходах;
- в операціях з підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів.
Нагадаємо, Міністерство оборони України вдосконалило систему відомчих нагород. У сукупності ці відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка дозволяє підкреслити виняткові досягнення. Перед тим, як затвердити відзнаки, Міноборони поспілкувалось з експертами, провідними геральдистами і взяло за основу їх рекомендації.