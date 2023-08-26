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В Україні вперше вручили медаль "Лицарський хрест" за виняткову хоробрість

Відомча нагорода встановлена наказом МОУ № 392 від 21 листопада 2022 року.

В Україні вперше вручили медаль "Лицарський хрест" за виняткову хоробрість
Фото: Military Media Center

В Україні вперше вручили відомчу нагороду – медаль "Лицарский хрест". Нею нагороджуються військовослужбовці Збройних сил, які проявили виняткову хоробрість в умовах з ризиком для життя.

Про це повідомляє Military Media Center.

Нагорода вручається:

  • під час ведення бойових дій проти ворога України;
  • в антитерористичних заходах;
  • в операціях з підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України вдосконалило систему відомчих нагород. У сукупності ці відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка дозволяє підкреслити виняткові досягнення. Перед тим, як затвердити відзнаки, Міноборони поспілкувалось з експертами, провідними геральдистами і взяло за основу їх рекомендації. 

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