Зеленський нагородив міністра оборони Литви Анушаускаса орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.
Анушаускас отримав від Зеленського одну з найвищих державних відзнак України – орден Ярослава Мудрого третього ступеня.
"Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України", – наголосили в Міноборони Литви.
Нагадаємо, 23 серпня президент Литви Ґітанас Науседа вручив у Києві державні нагороди Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони України Олексію Резнікову та міністрові закордонних справ Дмитрові Кулебі.