Зеленський нагородив міністра оборони Литви Анушаускаса орденом Ярослава Мудрого

"Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України", – наголосили в Міноборони Литви.

Анушаускас отримав від Зеленського одну з найвищих державних відзнак України – орден Ярослава Мудрого третього ступеня.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви .

Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України.

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