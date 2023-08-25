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Зеленський нагородив міністра оборони Литви Анушаускаса орденом Ярослава Мудрого

Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України.

Зеленський нагородив міністра оборони Литви Анушаускаса орденом Ярослава Мудрого
Фото: Пресслужба Міноборони Литви

Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

Анушаускас отримав від Зеленського одну з найвищих державних відзнак України – орден Ярослава Мудрого третього ступеня.

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"Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України", – наголосили в Міноборони Литви.

Нагадаємо, 23 серпня президент Литви Ґітанас Науседа вручив у Києві державні нагороди Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони України Олексію Резнікову та міністрові закордонних справ Дмитрові Кулебі.

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