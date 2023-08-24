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Очільник МЗС Нідерландів може стати віцепрезидентом Єврокомісії, - ЗМІ

Уряд Нідерландів може затвердити кандидатуру Хукстри на посаду віцепрезидента Європейської комісії у п'ятницю.

Очільник МЗС Нідерландів може стати віцепрезидентом Єврокомісії, - ЗМІ
Фото: Beeld © Robin Utrecht

Нідерланди можуть призначити голову МЗС Вопке Хустру на посаду віцепрезидента Європейської комісії.

Про це повідомляє Politico

На цій посаді Хукстра може замінити Франса Тіммерманса, який повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії, оскільки був обраний лідером Блоку Партії праці та "Зелених лівих" у Нідерландах. 

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Ймовірно, уряд Нідерландів затвердить кандидатуру Хукстри на посаду віцепрезидента Європейської комісії у п'ятницю, після чого її має розглянути Єврокомісія.

Представник консервативної Європейської народної партії Хукстра може викликати суперечки у Брюсселі. Його попередник Франс Тіммерманс відповідав за кліматичну політику ЄС, а консерватори ставляться скептично до цієї проблематики.

Нагадаємо, Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови та модернізації України у розмірі 50 млрд євро. Виплати розраховані на 2024-2027 роки, щоб допомогти нашій державі протистояти російській агресії та відновитися.

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