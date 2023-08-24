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У вересні Пентагон планує розпочати підготовку українських пілотів на F-16 у США, - NYT

Пілоти спершу пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну підготовку в Арізоні.

У вересні Пентагон планує розпочати підготовку українських пілотів на F-16 у США, - NYT

Пентагон планує розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у США вже у вересні, передає The New York Times.

Представники Міністерства оборони заявили минулого тижня, що українські пілоти проходитимуть навчання у Сполучених Штатах, якщо зусилля європейської коаліції щодо навчання десятків пілотів під керівництвом Нідерландів та Данії досягнуть свого потенціалу.

Наразі невідомо, чи США навчатимуть українців, які мали брати участь у європейських програмах навчання, чи це буде додаткова група.

Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну підготовку в Арізоні, повідомило джерело видання.

Невелика кількість українських пілотів пройшла навчання у Сполучених Штатах до того, як президент Джо Байден у цьогоріч травні ухвалив рішення дозволити європейським країнам, які мають F-16 американського виробництва, навчати українців.

Наприклад, взимку 2022-го ВПС США приймали двох українських пілотів, які літали літаками радянського зразка, щоб подивитися, як вони поведуться на F-16. В оцінці від 22 березня цього року американці дійшли висновку, що деяких українських пілотів можна навчити пілотуванню F-16 за чотири-п'ять місяців.

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Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають із візитом в Україні. На ній теж ішлося про винищувачі.

До цього речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

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