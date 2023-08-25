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Нігер дозволив силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу

Хунта у країні планує продовжувати чинити опір регіональному тиску.

Нігер дозволив силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу
Фото: EPA/UPG

Нігер дозволив збройним силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу.

Про це йдеться у спільній заяві країн, пише Reuters.

Це означає, що хунта в Нігері планує продовжувати чинити опір регіональному тиску.

Головний західноафриканський блок ЕКОВАС намагається вести переговори з лідерами перевороту. Блок готовий відправити війська до Нігеру для відновлення конституційного порядку, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

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“Будь-яка ескалація ризикує ще більше дестабілізувати регіон, що роздирається повстанцями, оскільки сусіди Нігера, очолювані хунтою, Малі та Буркіна-Фасо, заявили, що підтримають Нігер у будь-якому конфлікті з ЕКОВАС”, − йдеться у повідомленні.

У четвер міністри закордонних справ трьох країн-союзників заявили, що зустрілися в столиці Нігера Ніамеї, щоб обговорити активізацію співробітництва у сфері безпеки та інші спільні питання.

Нагадаємо, військова хунта, яка захопила владу в Нігері унаслідок перевороту минулого місяця, заявила, що переслідуватиме поваленого президента Мохаммеда Базума за державну зраду.

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