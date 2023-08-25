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Путін міг схвалити вбивство Пригожина, − Bloomberg з посиланням на чиновників США та Британії

Літак, який розбився по дорозі з Москви до Санкт-Петербурга, можливо, був знищений бомбою на борту, а не ракетою класу "земля-повітря". 

Путін міг схвалити вбивство Пригожина, − Bloomberg з посиланням на чиновників США та Британії
Фото: putinism.wordpress.com

За попередніми оцінками США, загибель в авіакатастрофі засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина була вбивством, яке, ймовірно, схвалив президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Bloomberg з посиланням на американських чиновників. 

Вони анонімно заявили, що літак, який розбився по дорозі з Москви до Санкт-Петербурга, можливо, був знищений бомбою на борту, а не ракетою класу "земля-повітря". 

Великобританія також працює над припущенням, що літак був збитий навмисно, хоча точна причина катастрофи досі не зрозуміла, повідомив офіційний представник Сполученого Королівства. 

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За їхніми словами, російське розслідування, схоже, вивчає версію бомби в літаку. У своїх перших коментарях з приводу катастрофи російський президент заявив у четвер на державному телебаченні, що “за попередньою інформацією, там перебували деякі співробітники Вагнера”. Висловивши співчуття і звернувшись до Пригожина в минулому часі, Путін схарактеризував його як “талановитого бізнесмена” і “людиною зі складною долею”, яка “вчинила серйозні помилки в житті”.

23 серпня увечері зʼявилася інформація про падіння літака, що може бути повʼязаним із "групою Вагнера" – так званою приватною військової компанією, широко використовуваною у війнах в Україні, Сирії та заворушеннях у Африці. Майже одразу почали публікувати дані, що на борту був і сам власник "ПВК" Євген Пригожин, який 23 червня влаштував невдалий заколот із походом на Москву через внутрішні протистояння з російським міноборони. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.  

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