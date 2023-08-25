Путін міг схвалити вбивство Пригожина, − Bloomberg з посиланням на чиновників США та Британії

Літак, який розбився по дорозі з Москви до Санкт-Петербурга, можливо, був знищений бомбою на борту, а не ракетою класу "земля-повітря".

За попередніми оцінками США, загибель в авіакатастрофі засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина була вбивством, яке, ймовірно, схвалив президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Bloomberg з посиланням на американських чиновників.

Вони анонімно заявили, що літак, який розбився по дорозі з Москви до Санкт-Петербурга, можливо, був знищений бомбою на борту, а не ракетою класу "земля-повітря".

Великобританія також працює над припущенням, що літак був збитий навмисно, хоча точна причина катастрофи досі не зрозуміла, повідомив офіційний представник Сполученого Королівства.

За їхніми словами, російське розслідування, схоже, вивчає версію бомби в літаку. У своїх перших коментарях з приводу катастрофи російський президент заявив у четвер на державному телебаченні, що “за попередньою інформацією, там перебували деякі співробітники Вагнера”. Висловивши співчуття і звернувшись до Пригожина в минулому часі, Путін схарактеризував його як “талановитого бізнесмена” і “людиною зі складною долею”, яка “вчинила серйозні помилки в житті”.

23 серпня увечері зʼявилася інформація про падіння літака, що може бути повʼязаним із "групою Вагнера" – так званою приватною військової компанією, широко використовуваною у війнах в Україні, Сирії та заворушеннях у Африці. Майже одразу почали публікувати дані, що на борту був і сам власник "ПВК" Євген Пригожин, який 23 червня влаштував невдалий заколот із походом на Москву через внутрішні протистояння з російським міноборони. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.