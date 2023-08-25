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Фінляндія вивчає варіант виробництва бронетехніки в Україні

Компанія Patria вже має подібну домовленість з Польщею.

Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінської бронетехніки в Україні у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Yle

“Ми, звичайно, вивчимо всі можливості для підтримки України”, – заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Ймовірно, ця пропозиція може означати ліцензійне виробництво в Україні бронетехніки фінської фірми Patria, яка вже має подібну домовленість з Польщею.

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Голова МЗС Фінляндії додала, що важливо розвивати оборонно-промислову кооперацію в Європі.

Зазначається, що найшвидший спосіб для України отримати броньовану техніку Patria – це якщо країни, які її використовують, передадуть власні запаси та самі замовлять більше у Patria.

Нагадаємо, раніше Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

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