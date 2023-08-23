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Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки і не проти отримати винищувачі F-18, - Зеленський

"Якщо Фінляндії не потрібні винищувачі F-18, ми їх з радістю приймемо", - сказав Президент.

Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки і не проти отримати винищувачі F-18, - Зеленський

Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

Зеленський зауважив, що на озброєнні українських Збройних Сил вже є кілька фінських БТР Pasis.

"...У нас є хороші високі технології, а у них [українців] великий досвід, так що це дуже корисна і хороша ідея", - відповів Орпо.

Він додав, що Фінляндія наразі розглядає додаткові варіанти майбутньої співпраці між фінськими компаніями та Україною.

Також Зеленський і Орпо заторкнули питання винищувачів. Зокрема, йдеться про F-18.

"Якщо Фінляндії не потрібні винищувачі F-18, ми їх з радістю приймемо", - заявив Зеленський, але додав, що винищувачі F-16 є головним пріоритетом для України.

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Нагадаємо, на пресконференції Петтері Орпо повідомив, що Фінляндія готується надати 18-ий пакет оборонної підтримки, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. Фінляндська Республіка підтримує членство України в ЄС і НАТО й готова долучитися до повоєнної відбудови нашої країни.

Тим часом Данія заявила, що передасть Україні 19 літаків F-16. Винищувачі надійдуть і від Нідерландів.

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