Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном у межах проведення третього саміту міжнародної Кримської платформи у Києві.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський і Речан обговорили розвиток транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури.
Також співрозмовники домовилися про координацію зусиль на шляху інтеграції обох держав до ЄС.
Нагадаємо, нині Президент також зустрівся з очільником Литви Ґітанасом Науседою. Опісля стало відомо, що Литва надасть Україні ЗРК NASAMS. Також Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії. Найближчими днями фіни ухвалять новий пакет оборонної допомоги.