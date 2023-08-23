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Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови

Вони обговорили транзит українського продовольства та інтеграцію обох держав у ЄС.

Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном у межах проведення третього саміту міжнародної Кримської платформи у Києві.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський і Речан обговорили розвиток транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури.

Також співрозмовники домовилися про координацію зусиль на шляху інтеграції обох держав до ЄС.

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Нагадаємо, нині Президент також зустрівся з очільником Литви Ґітанасом Науседою. Опісля стало відомо, що Литва надасть Україні ЗРК NASAMS. Також Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії. Найближчими днями фіни ухвалять новий пакет оборонної допомоги.

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