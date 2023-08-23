Угорщина затвердила призначення професора Федора Шандора послом України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив призначення посла України в Будапешті.

Послом України в Угорщині став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець Збройних сил Федір Шандор.

Про це повідомляє угорське медіа ATV.

Відповідно до процедури, підписане рішення президентки Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС для контрасигнації міністром.

Федір Шандор повідомив Суспільному, що указ про призначення буде протягом тижня. Рішення президентки стане офіційним, коли посол Шандор приїде у Будапешт і вручить вірчі грамоти Новак.

Нагадаємо, 8 серпня президентка Угорщини Каталін Новак погодила призначення послом України у Будапешті Федора Шандора. Шандор у березні підтвердив виданню ATV, що може стати послом.