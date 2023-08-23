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Президент Португалії прибув в Україну

Це перший візит Марсела Ребелу де Сози до України. Він вже відвідав місце масового поховання жертв російської агресії у Бучі.

Президент Португалії прибув в Україну
Фото: скріншот

Сьогодні, 23 серпня, президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза прибув в Україну. 

Про це повідомив португальський журналіст Жоао Порфіріо. 

“Президент республіки Марсело Ребелу ді Соза вже прибув до Києва”, - написав він.

Також журналіст повідомив, що президент відвідав церкву Святого Андрія в Бучі. Це місце масового поховання, де було виявлено близько 200 жертв російської агресії.

Нагадаємо, також до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.

Вранці президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем державного прапора: "Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор".

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