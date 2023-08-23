Це перший візит Марсела Ребелу де Сози до України. Він вже відвідав місце масового поховання жертв російської агресії у Бучі.

Сьогодні, 23 серпня, президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза прибув в Україну.

Про це повідомив португальський журналіст Жоао Порфіріо.

“Президент республіки Марсело Ребелу ді Соза вже прибув до Києва”, - написав він.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já chegou a Kiev.



O @observadorpt em Kiev, na Ucrânia. pic.twitter.com/Eslbj4hCB8 — João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023

Також журналіст повідомив, що президент відвідав церкву Святого Андрія в Бучі. Це місце масового поховання, де було виявлено близько 200 жертв російської агресії.

Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c — João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023

Нагадаємо, також до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.

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