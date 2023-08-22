ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Болгарії захист альтернативних “зернових коридорів”

Президент України назвав переговори “продуктивними”.

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Болгарії захист альтернативних “зернових коридорів”
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський обговорим з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим захист альтернативних “зернових коридорів”.

Про це повідомляє пресслуба Офісу президента. 

“Висловив вдячність Болгарії за оборонну та політичну підтримку. Продуктивні переговори з Ніколаєм Денковим відбулися вчора в межах саміту Україна –Балкани. Обговорили подальшу співпрацю, чорноморську безпеку, захист альтернативних “зернових коридорів”, - йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що сьогодні продовжаться переговори з балканськими колегами.

У липні Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни в Україні: "Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО". 

Зазначимо, нещодавно видання Wall Street Journal повідомило, що США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України. План, який підтримують американці, передбачає перевезення продовольства Дунаєм.

Нагадаємо, в кінці вересня - на початку жовтня Болгарія почне передачу бронетехніки Україні. Болгарія може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

Раніше Болгарія приєдналась до декларації країн "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні: “Україна захищає свободу, безпеку та суверенітет всіх європейських держав”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies