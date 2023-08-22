Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Болгарії захист альтернативних “зернових коридорів”

Президент України Володимир Зеленський обговорим з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим захист альтернативних “зернових коридорів”.

Про це повідомляє пресслуба Офісу президента.

“Висловив вдячність Болгарії за оборонну та політичну підтримку. Продуктивні переговори з Ніколаєм Денковим відбулися вчора в межах саміту Україна –Балкани. Обговорили подальшу співпрацю, чорноморську безпеку, захист альтернативних “зернових коридорів”, - йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що сьогодні продовжаться переговори з балканськими колегами.

У липні Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни в Україні: "Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО".

Зазначимо, нещодавно видання Wall Street Journal повідомило, що США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України. План, який підтримують американці, передбачає перевезення продовольства Дунаєм.

Нагадаємо, в кінці вересня - на початку жовтня Болгарія почне передачу бронетехніки Україні. Болгарія може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

Раніше Болгарія приєдналась до декларації країн "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні: “Україна захищає свободу, безпеку та суверенітет всіх європейських держав”.