Вучич зустрінеться з Зеленським на саміті в Афінах

Президент Сербії Александар Вучич у вівторок, 22 серпня, зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Про це Вучич сказав журналістам у понеділок, 21 серпня, інформує Європейська правда.

Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.

Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".

Зазначимо, що однією з тем саміту в Афінах є діалог Сербії з Косово.

Нагадаємо, що сербський президент Александар Вучич розкритикував лист 56 іноземних парламентарів щодо Косова. Одним із підписантів був український народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань міжнародних відносин Олександр Мережко. Вучич на пресконференції назвав Україну дружньою країною, але негативно висловився про Мережка.

Сербська автономія Косово, понад 90% населення якої становлять албанці, проголосила незалежність 17 лютого 2008 року. Рішення було ухвалено парламентом – 109 зі 120 делегатів підтримали Декларацію про державну незалежність краю. 11 парламентарів-представників сербської меншини не прийшли на засідання.

Белград все ще вважає Косово сепаратистською провінцією. Незалежність республіки визнали США та більшість країн Євросоюзу. У червні цього року президентка Косова Вйоса Османі зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської спільноти в Молдові. Вона висловила солідарність та підтримку.

У питанні війни в Україні Сербія заявляла, що дотримується міжнародних законів. Белград не постачає зброю ні Україні, ні окупантам. Вучич висловлював підтримку територіальної цілісності України та заявляв про позицію, що "Крим, Донбас, Херсон – це все частина України".