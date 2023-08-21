Республіка Косово приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

До декларації про гарантії безпеки для України, які ухвалила "Група семи" на саміті у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово.

Про це повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) прем’єр-міністер Косова Альбін Курті.

"Республіка Косово приєднується до Декларації G7 про підтримку України. Забезпечення перемоги України та притягнення лідерів Росії до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям", – йдеться у дописі.

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL — Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

Нагадаємо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Станом на сьогодні до декларації приєдналися 25 країн.