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Республіка Косово приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Загалом до декларації G7 приєдналися 25 країн.

Республіка Косово приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Фото: EPA/UPG

До декларації про гарантії безпеки для України, які ухвалила "Група семи" на саміті у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово.

Про це повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) прем’єр-міністер Косова Альбін Курті.

"Республіка Косово приєднується до Декларації G7 про підтримку України. Забезпечення перемоги України та притягнення лідерів Росії до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Станом на сьогодні до декларації приєдналися 25 країн.

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