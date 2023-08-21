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Окупанти обстріляли за минулу добу три райони Харківщини, загинув чоловік

Поранені 11 людей, серед них – фельдшер "швидкої допомоги".

Окупанти обстріляли за минулу добу три райони Харківщини, загинув чоловік
Наслідки ворожих обстрілів Куп'янська 20 серпня
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки пошкодження зазнав навчальний заклад.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілів центру Куп'янська постраждали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджені приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.

У міслі Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я. Внаслідок обстрілу села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід. 

Вчора близько 13:40 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Минулої доби росіяни вкотре спробували піти в наступ в районі Синьківки, але отримали жорстку відсіч від ЗСУ та повернулися на попередні позиції.

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Нагадаємо, ворог регулярно обстрілює прикордонні населені пункти Харківщини. Так, близько опівночі 19 серпня окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний чоловік.

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