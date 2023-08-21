Окупанти обстріляли за минулу добу три райони Харківщини, загинув чоловік

Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки пошкодження зазнав навчальний заклад.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілів центру Куп'янська постраждали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджені приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.

У міслі Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я. Внаслідок обстрілу села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.

Вчора близько 13:40 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Минулої доби росіяни вкотре спробували піти в наступ в районі Синьківки, але отримали жорстку відсіч від ЗСУ та повернулися на попередні позиції.

Нагадаємо, ворог регулярно обстрілює прикордонні населені пункти Харківщини. Так, близько опівночі 19 серпня окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний чоловік.