Окупанти обстріляли за добу 23 населених пункти Запоріжжя, загинув чоловік

За минулу добу, 20 серпня, ворог здійснив 92 удари по 23 містах та селах Запорізької області. Є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 85 артилерійських обстрілів прийшлося по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти здійснили 3 атаки безпілотниками на Павлівку та Чарівне, а також обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське.

"Унаслідок артобстрілу Широкого в Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримала 77-річна жителька Широкого, а також 58-річний житель Малої Токмачки. Постраждалих доставили в лікувальні установи, де надається необхідна медична допомога", – зазначив очільник ОВА.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, протягом суботи 19 серпня під ударом ворога були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів. Внаслідок атак окупантів порання отримав чоловік.