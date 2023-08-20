Російські окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп’янську на Харківщині.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа. Також є повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.

Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, в неділю, 20 серпня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Куп'янська, внаслідок чого поранень зазнало п'ятеро людей і один цивільний загинув, прокуратура почала розслідування.