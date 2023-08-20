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Боррель про атаку Росії на Чернігів: "Боягузливий і навмисний удар по цивільних"

Наразі відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих.

Боррель про атаку Росії на Чернігів: "Боягузливий і навмисний удар по цивільних"

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Чернігову із численними жертвами і постраждалими.

Свою заяву він опублікував у Twitter.

Боррель назвав атаку російських військ на Чернігів "боягузливим ударом".

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, у тому числі дітей, і багатьох поранених", – підкреслив він.

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Раніше російський удар по Чернігову засудили президенти Молдови та Естонії, а також держсекретар США.

Нагадаємо, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

У місті оголосили триденну жалобу.

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