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Ворог має у нас розгалужену мережу коригувальників, - представник Офісу генпрокурора щодо удару по Чернігову

Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі.

Ворог має у нас розгалужену мережу коригувальників, - представник Офісу генпрокурора щодо удару по Чернігову
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Російська ракета, запущена по Чернігову, була налаштована на максимальне ураження на відкритій місцевості.

Про це сказав в ефірі телемарафону керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він зауважив, що розслідування здійснюється за двома напрямами. 

"Перший - це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. Це магістральний, основний напрямок. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини, усі умови, які пов'язані з організацією виставки, яка відбувалася", - сказав Бєлоусов.

Він підкреслив, що основна сила вибуху була спрямована не на драмтеатр, а на людей, які перебували навколо нього. За словами Бєлоусова, росіяни використали ракету "Іскандер-М", у якої є кілька налаштувань. 

"Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. І росіяни не могли не знати про це. Цей вид налаштування встановлюється свідомо", - наголосив Бєлоусов.

На запитання, чи розглядається можливість наведення удару на театр якимось ворожим поплічником на місці, Бєлоусов сказав: "Такі версії відпрацьовуються наразі. На жаль, ворог має доволі розгалужену мережу на нашій території".

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Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

У місті оголосили триденну жалобу.

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